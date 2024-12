2025 beş bürc üçün sınaqlarla dolu olacaq

Astroloqlara görə, səma hadisələri bürclərin eşq həyatını müxtəlif formalarda təsir edir. 2025-ci il bəzi bürclər üçün gözlənilməz çətinliklər və mürəkkəb münasibətlərlə yadda qala bilər. Bu dövrdə ünsiyyət problemləri, yanlış anlaşılmalar və emosional dəyişikliklər ön planda olacaq. 2025-ci il həm də bəzi bürclərin sevgi həyatında ciddi sınaqlarla dolu olacaq.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən həmin beş bürcü təqdim edir.

Qoç bürcü (21 Mart - 19 Aprel)

Qoçlar üçün 2025-ci ildə xüsusilə səbirsiz və emosional davranışlar münasibətlərində problemlərə səbəb ola bilər. Partnyorlarının ehtiyaclarını nəzərə almamaq münaqişələrin artmasına gətirib çıxara bilər. Marsın mənfi enerjiləri Qoçları lazımsız mübahisələrə sürükləyə bilər və bu, münasibətlərin pozulmasına səbəb ola bilər.

Əkizlər bürcü (21 May - 20 İyun)

2025-ci ildə Əkizlərin dəyişkən ruh halları və qərarsızlıqları onların sevgi həyatında əsas problemə çevriləcək. Emosional uzaqlaşma, ünsiyyət problemləri və düzgün ifadə olunmayan hisslər yanlış anlaşılmalar yarada bilər. Merkurinin retro dövrləri Əkizlərin münasibətlərinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edərək xüsusi çətinlik yarada bilər.

Şir bürcü (23 İyul - 22 Avqust)

Şirlər 2025-ci ildə sevgi həyatlarında xəyal qırıqları yaşaya bilərlər. Eqo toqquşmaları münasibətlərinə ziyan vuraraq partnyorları ilə uyğunsuzluğa səbəb olacaq. Onların özlərini ifadə etmək tərzi tez-tez səhv başa düşülə bilər, bu da münasibətlərdə gərginliklərə yol aça bilər.

Tərəzi bürcü (23 Sentyabr - 22 Oktyabr)

2025-ci il Tərəzilərin emosional tarazlıqlarının pozulacağı bir il olacaq. Romantik gözləntilər və qərar verə bilməmə halı münasibətlərdə problemlər yarada bilər. Saturnun təsiri ilə Tərəzilər sevgi həyatlarını daha ciddi şəkildə nəzərdən keçirərək sorğulama mərhələsinə qədəm qoyacaqlar.

Balıqlar bürcü (19 Fevral - 20 Mart)

Balıqlar 2025-ci ildə həssas olduğu qədər münasibətlərdə zəif nöqtələrini də büruzə verəcəklər. Yüksək emosional gözləntilər, xəyal qırıqları və güvən çatışmazlığı ağrılı vəziyyətlər yarada bilər. Realist olmayan tələbləri və idealist yanaşmaları onları sevgi həyatında çıxılmaz hala sala bilər.

