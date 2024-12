Mağazalardan alınan şirələrin ölümcül TƏHLÜKƏSİ

Hətta nadir hallarda şirə içən insanlar hələ də Yeni il üçün bir istisna edir və özlərini onlarla bir az əylənməyə icazə verirlər.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, ancaq "ərköyünlük" tez – tez baş verən tez-tez istifadəyə çevrilirsə (şirənin belə bir xüsusiyyəti var-özünə bağlamaq), çətinlik çəkə bilərsiniz.

İlk növbədə, bu, mağazada satın alınan şirələrə aiddir. Yüksək şəkər tərkibli məhsullardır.

Təhlükəli fruktoza

Ekspertlər deyirlər: standart yarım litrlik paketdə 32 kub şəkər var.

Əslində, biz fruktozadan danışırıqsa, daha pisdir.

Niyə? Çünki fruktoza birbaşa qaraciyərə keçir və tədricən adi yağa, triqliseridlərə çevrilir.

Saf fruktozanın böyük tərkibinə görə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı şirələri son dərəcə diqqətli olmalı qidalar adlandırır.

Ölüm riski

Amerikalı alimlər daha qorxulu nəticəyə gəliblər.

Onlar altı il ərzində yaşı 45-dən yuxarı olan 40 min insanın qida rasionunu tədqiq ediblər. Məlum olub ki, şirənin müntəzəm istifadəsi ömrü qısaldır.

Ekspertlər deyirlər: 350 ml həcmində məhsulun gündəlik istehlakı ilə sağlamlıq riski əhəmiyyətli dərəcədə artır.

Belə bir hissə ilə ölüm riski 14, ürək xəstəliyi riski 40 faiz artır.

Onkologiya

Şirədən alınan fruktoza yalnız qaraciyər tərəfindən emal oluna bildiyi üçün bu orqanda metabolik pozğunluqlarla bağlı böyük risklər var.

Amerika Xərçəng Araşdırmaları Assosiasiyası bildirir ki, şirə bəzi xərçəng növlərinin birbaşa səbəbidir.

Bundan əlavə, şirələr dişlərinizə zərər verir və əlavə çəkiyə səbəb olur.

Ancaq bunların hamısı o qədər də zərərli deyil. Daha az təhlükəli olanlar var, məsələn, pomidor (yeganə mənfi cəhəti duzun yüksək olmasıdır), sağlam olanlar da var.

Beləliklə, dietoloqlar yaşıl tərəvəz şirəsini sağlam adlandırırlar.

