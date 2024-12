​Qızını boşatdırdığı üçün arvadını öldürdü - VİDEO

Bakıda arvadını qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən, şərti adı Adil Əliyev olan şəxsin cinayət işi üzrə məhkəmə istintaqı yekunlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, istintaqla Adil Əliyevin davamlı olaraq yaranan ailə münaqişələri zəminində arvadı, şərti adı Nərminə Əliyeva olan qadını öldürmək qərarına gəldiyi müəyyən edilib. Buna səbəb isə aralarında yaranan söz-söhbət olub.

Adil Əliyev bildirib ki, Nərminə Əliyeva ilə 1992-ci ildə ailə həyatı qurub. Onların nikahdan 4 övladları dünyaya gəlib. Ailə həyatı qurduqları ilk vaxtlar normal münasibətləri olsa da, təxminən 3 ildən sonra aralarında narazılıq yaranıb. Arvadı evdə ciddi səbəb olmadan mübahisə, söz-söhbət yaradıb, o isə övladlarına görə hər şeyə göz yumub. Axırıncı dəfə mübahisələri şərti adı Dəniz olan qızlarının boşanması ilə bağlı olub. Adil Əliyev qızının ailəsinin dağılmasında həyat yoldaşını günahkar bilib. Məhz bu səbəbdən onu öldürmək qərarına gəlib.

O, niyyətini həyata keçirmək üçün 2024-cü il yanvarın 11-də saat 19 radələrində yaşadığı Qaradağ rayonu, Qobustan qəsəbəsindəki evinə gəlib. Onların arasında növbəti dəfə mübahisə yaranıb. Bu zaman Adil Əliyev cibindən bıçağı çıxararaq həyat yoldaşına ardıcıl zərbələr endirməyə başlayıb.

İttiham aktında qeyd olunub ki, təqsirləndirilən şəxs Nərminə Əliyevanın boynundan, çiynindən, kürəyindən, döş qəfəsindən, qulaq arxasından, sol bazu nahiyəsinə ümumilikdə altı xəsarət yetirərək onu öldürüb.

Məhkəmə-tibbi ekspertizasının rəyinə görə, Nərminə Əliyevanın ölümünə boyun arteriyasının kəsilməsi ilə müşayiət olunan kəskin xarici qanitirmə səbəb olub.

Adil Əliyevə qarşı Qaradağ Rayon Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci (qəsdən adam öldürmə) maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.

Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə cəzasını ciddi rejimli cəzaçəkmə müəssisəsində çəkməklə Adil Əliyev 9 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub.

Daha ətraflı Baku TV-nin süjetində:

