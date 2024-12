Direktorun meyiti işlədiyi məktəbdən tapıldı

Xızıda məktəb direktorunun meyiti işlədiyi məktəbdən tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Xızı rayonunun mərkəzi məktəbində qeydə alınıb.

1959-cu il təvəllüdlü Fazil İsmayıl oğlu Məmmədovun axşam yaşadığı ünvandan idman etmək məqsədi ilə çıxdığı, lakin bu gün səhər saatlarında direktoru olduğu məktəbdə meyitinin

Abşeron-Xızı Regional Təhsil İdarəsi Xızıda məktəb direktorunun meyitinin işlədiyi məktəbdən tapılması ilə bağlı məlumat yayıb.

Məlumatda bildirilir:

"29 dekabr 2024-cü il tarixində, səhər saatlarında Xızı şəhər tam orta məktəbin direktoru Fazil Məmmədov vəfat edib. Hadisə barədə dərhal aidiyyəti qurumlara məlumat verilib, hazırda hüquq-mühafizə orqanları məsələ ilə bağlı araşdırma aparır. Tibbi-ekspertiza yekunlaşdıqdan sonra ölümün dəqiq səbəbləri məlum olacaq.

Təhsil müəssisəsinin direktoru Fazil Məmmədovun vəfatı ilə bağlı ailəsi və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı veririk".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.