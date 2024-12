Sabah Bakıda 31 Dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il münasibətilə atəşfəşanlıq təşkil ediləcək.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, şəhər sakinləri və qonaqlar atəşfəşanlığı seyr etmək üçün dekabr 31-i saat 00:00-da Dənizkənarı Milli Parka, Saat qülləsinin ətrafına gələ bilərlər.

