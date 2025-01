​Messi Bayden tərəfindən mükafatlandırılma mərasimindən imtina etdi

"İnter Mayami"nin argentinalı futbolçusu Lionel Messi ABŞ Prezidenti Co Bayden tərəfindən Azadlıq medalı ilə təltifedilmə mərasiminə qatılmayıb.

Metbuat.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, Messi işinin çoxluğu səbəbindən Ağ Evdə keçirilən rəsmi tədbirə gələ bilməyib.

Qeyd edək ki, Prezident Azadlıq medalı ABŞ prezidenti tərəfindən vətəndaşlara təqdim edilən ən yüksək mükafatdır.

Xatırladaq ki, ulduz hücumçu dekabrın 11-də Azərbaycana səfər edərək bir sıra tədbirlərdə iştirak edib.

Belə ki, o, komanda yoldaşları Luis Suares, Serxio Buskets və Xordi Alba ilə birgə Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib, Heydər Əliyev Mərkəzinə baş çəkərək Azərbaycanın zəngin mədəni irsi ilə tanış olub. Ulduz futbolçu Bakıda, həmçinin Qarabağ atları ilə tanış olub və fanatları ilə görüşüb. Sonuncu tədbirdən əldə edilən vəsait xeyriyyə fonduna bağışlanıb.

