Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ata ocağı olan Rizəyə gedib.

Metbuat.az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı Türkiyə KİV-i məlumat yayıb.

Ərdoğan səfər çərçivəsində vəfat edən qonşusugilə gedib, ailəyə başsağlığı verib.

Daha sonra o, dua edib və Quran oxuyub.

