Rusiyanın Kareliya Respublikasının Pitkyarant rayonunda turist avtobusu aşıb.

Metbuat.az axar.az-a istinadəm xəbər verir ki, bu barədə respublikanın səhiyyə naziri Mixail Oxlopkov məlumat verib.

“Lyaskelya kəndi yaxınlığında turist avtobusu aşıb. İlkin məlumatlara görə, 6 nəfər ağır yaralanıb. Yaralıların sayı dəqiqləşdirilir”, - Oxlopkov bildirib.

