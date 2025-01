Tanınmış pedaqoq, "Gənc İstedadlar" liseyinin informatika müəllimi Zəhra Qasımova uzun sürən ağır xəstəlikdən sonra vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Zəhra Qasımova pedaqoji sahədəki fəaliyyətində gənclərin təhsil və inkişafına töhfələr verən, peşəkar və işinə sevgi ilə yanaşan bir müəllim kimi tanınırdı.

