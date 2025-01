Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sərəncamında olan rəsmi valyuta ehtiyatlarının həcmi açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AMB məlumat yayıb.

Belə ki, bu il yanvarın 1-nə Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) valyuta ehtiyatları 10 milyard 959,5 milyon dollar təşkil edib.

Bu, ötən ayın eyni dövrü ilə müqayisədə 8,3 milyon dollar azdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.