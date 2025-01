Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu tərəfindən ötən ay 634,5 milyon dollar məbləğində vəsait satılıb.

Metbuat.az fondun yaydığı məlumata istinadən xəbər verir ki, bu, 2023-cü ilin dekabr ayı ilə müqayisədə 4,2 dəfə (484,6 milyon dollar) çoxdur.

2023-cü ilin dekabr ayında Dövlət Neft Fondu tərəfindən 149,9 milyon dollar məbləğində vəsait satılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.