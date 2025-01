Yaponiyanın cənub-qərbində yerləşən Miyadzaki prefekturasında 6,9 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumatı ölkənin Milli Meteorologiya İdarəsi yayıb.

Təbii fəlakətin ardınca sunami təhlükəsi elan edilib.

