İranın xarici işlər naziri Abbas Ərakçinin gələn həftə Nyu-Yorka səfəri planlaşdırılır.

Metbuat.az “Mehr” agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmayıl Bakai yanvarın 13-də keçirdiyi mətbuat konfransında açıqlama verib.

Məlumata görə, nazirin səfəri BMT Təhlükəsizlik Şurasında (Nyu-York) xarici işlər nazirləri səviyyəsində keçiriləcək Fələstin mövzusundakı müzakirələrlə əlaqədardır.

