​Sumqayıtdakı yanğında xəsarət alan şəxsin vəziyyəti açıqlanıb

Sumqayıtda baş verən yanğında xəsarət alan şəxsin vəziyyəti açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Report”a Sumqayıt Tibb Mərkəzindən bildirilib.

Qeyd olunib ki, Sumqayıt Tibb Mərkəzinin Təcili Tibbi Yardım Xəstəxanasına 19.01.2025-ci il tarixində saat 14:20 radələrində 1986-cı il təvəllüdlü şəxs (kişi cinsli) hospitalizasiya olunub.

Vurğulanıb ki, sağ döş qəfəsinin yüngül əzilməsi diaqnozu təyin edilən şəxsə təcili tibbi yardım şöbəsində zəruri tibbi yardımlar göstərilir, vəziyyəti stabildir.

