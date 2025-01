Azərbaycanlı məşhur Trampın andiçməsində - FOTO

Dünyada bir çox məşhur layihələrə imza atan azərbaycanlı xanım Aytən Mirzoyeva (Mirzəyeva) ABŞ-ın yeni seçilmiş Prezidenti Donald Trampın andiçmə mərasimində iştirak edəcək.

Metbuat.az Teleqraf.com-a istinadən xəbər verir ki, Tramp ailəsi ona xüsusi dəvətnamə də göndərib.

Qeyd edək ki, Trampın öncəki andiçmə mərasimində də A.Mirzəyeva iştirak edib.

Aytən Mirzoyeva Bakıda anadan olub, tibb elminin görkəmli xadimlərindən olan Bəşir Quliyevin nəvəsidir. Hazırda Fransanın paytaxtı Parisdə yaşayır. Xanım Mirzəyeva Fransanın tarixi memarlıq şirkətlərindən biri olan "Vasconi Architectes”in vitse-prezidenti vəzifəsində çalışır. Şirkətin rəhbəri onun həyat yoldaşı Tomas Şinkodur.

