“Instagram” yeni video yaratma tətbiqi "Edits"i təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Instagram”dan açıqlama verilib. Açıqlamada deyilir ki, “Edits” sadəcə bir video redaktə vasitəsi deyil, mobil telefonlar vasitəsilə video yaratmağa imkan verən yaradıcı alətlərin olduğu tətbiqdir. Tətbiq hələlik istifadəyə verilməyib.

Qeyd edək ki, ABŞ-də Çinə məxsus “Tiktok” və “CapCut” bloklanıb. "Edits" “CapCut”u əvəz edə bilər.

