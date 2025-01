ABŞ-nin 47-ci Prezidenti Donald Trampın inauqurasiyasında milyarderlər də iştirak edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, mərasimə “Tesla” və “SpaceX”in baş direktoru İlon Mask, “Amazon”un yaradıcısı Ceff Bezos, “Meta” şirkətinin rəhbəri Mark Zukerberq və Quqlun CEO-su Sundar Piçay da qatılıb.

Qeyd edək ki, onların ümumi sərvəti 900 milyard dollardan çoxdur

