4 bürc üçün "qızıl dövr" - Hər tərəfdən pul gələcək

Yeni aya qədəm qoyarkən, planetlərin mövqeləri bürclərə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Fevral ayı bəzi bürclər üçün xüsusilə parlaq bir dövr olacaq.

Metbuat.az Publika.az-a istinadən fevralda ulduzların dəstəyini ən çox hiss edəcək 4 şanslı bürcü təqdim edir:

Buğa üçün fevral maliyyənin qızıl dövrüdür. Uzun müddətdir gözlədiyiniz fürsətlər bu ay qapınızı döyə bilər. İnvestisiyalarınızdan gəlir əldə edə bilərsiniz.

Fevralda Şir bürclərini müvəffəqiyyətlə dolu bir dövr gözləyir. Karyeranızda yüksəlişinizi sürətləndirəcək fürsətlər ön plana çıxa bilər. Yeni layihələr, iş təklifləri və ya yüksəlişlər kimi inkişaflarla qarşılaşa bilərsiniz.

Tərəzilər üçün fevral ayı tarazlıq və harmoniya, eləcə də qazanclarla dolu bir dövr olacaq. Maliyyə məsələlərində uzun müddətdir planlaşdırdığınız gedişi edib müsbət nəticələr əldə edə bilərsiniz.

Balıqlar üçün fevral arzuların gerçəkləşdiyi dövr ola bilər. Xüsusilə karyera sahəsində yaradıcı ideyalarınızla fərqlənə və təqdir qazana bilərsiniz. Gözlənilməz gəlir və ya yeni iş imkanları ön plana çıxa bilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.