İlkay Gündoğan Türkiyə nəhəngi ilə anlaşdı

“Qalatasaray” “Mançester Siti”nin futbolçusu İlkay Gündoğanla anlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Mançester Siti” ilə müqaviləsi mövsümün sonunda başa çatacaq cın “Qalatasaray”a transferi mövsümün fasiləsində gündəmdə olsa da, bu, mövsümün sonuna qədər təxirə salınıb. “A Spor”un xəbərinə görə, "Qalatasaray" yeni mövsüm üçün İlkay Gündoğanla razılığa gəlib. Xəbərdə İlkay Gündoğanın "Qalatasaray"da karyerasının yekunlaşdırmaq istədiyi vurğulanıb. Yeni mövsümdən etibardən Gündoğanın Türkiyə nəhəngində forma geyinəcəyi irəli sürülüb.

Qeyd edək ki, mövsümün əvvəlində “Mançester Siti”yə qayıdan İlkay Gündoğan 28 matçda meydana çıxıb, 1765 dəqiqə meydanda olub və 2 qol və 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

