​Moskva ABŞ-nin yeni administrasiyası ilə dialoqa hazırdır - Uşakov

Moskva Ukrayna münaqişəsi ilə bağlı ABŞ-nin yeni administrasiyası ilə dialoqa hazırdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyanın vitse-prezidenti Yuri Uşakov belə açıqlama verib. O jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, Donald Trampın komandası maraq göstərərsə, Rusiya Ukrayna münaqişəsi ilə bağlı ABŞ ilə dialoqa hazırdır. Uşakov, “Biz ABŞ-nin yeni administrasiyası ilə Ukrayna münaqişəsi ilə bağlı dialoqa açığıq. Bununla bağlı Vaşinqtondan maraq olarsa, biz onları nəzərə alacağıq və müvafiq danışıqlar və təmasları aparmağa hazır olacağıq”, - deyə bildirib. O, liderlər arasında telefon danışığı ilə bağlı Vaşinqtondan hələlik konkret həmlə olmadığını bildirib.

Uşakov Rusiya lideri Vladimir Putinlə çinli həmkarı Si Cinpin arasında videogörüşün təfərrüatlarını da paylaşıb. Görüşün Trampın andiçmə mərasimi ilə əlaqəsi olmadığına diqqət çəkən Uşakov qeyd edib ki, Putin və Sin Cinpin Trampın andiçmə mərasimini nəzərə alaraq Ukraynadakı vəziyyəti və ABŞ ilə münasibətləri də müzakirə ediblər və liderlər ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq məsələlərinə yer ayırıblar.

