Göyçayda zəhərlənən qızların vəziyyəti açıqlandı

Xəbər verdiyimiz kimi, Göyçay rayonunda tələbə qızlar zəhərlənib.

Metbuat.az tələbələrin vəziyyəti ilə bağlı TƏBİB-ə sorğu göndərib.

Qurumdan bildirib ki, 21 yanvar 2025-ci il saat 13:00 radələrində 4 nəfər zəhərlənmə şübhəsi ilə Göyçay Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Təcili Tibbi Yardım şöbəsinə hospitalizasiya edilib.

Aparılan müayinələr nəticəsində onlara dəqiqləşdirilməmiş qastrit diaqnozu təyin edilib. Zəruri tibbi yardım göstərildikdən sonra pasiyentlər ambulator müalicə üçün evə buraxılıb.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.