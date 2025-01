Məşhur türk məşqçi istefaya göndərildi

Dortmund “Borussiya” klubu baş məşqçisi Nuri Şahini istefaya göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı komandanın rəsmi saytı yayıb.

Klub son vaxtlar göstərdiyi uğursuz nəticələrə görə mütəxəssislə yollarınlı ayrırıb.

“Borussiya” N.Şahinin rəhbərliyi altında son məğlubiyyətini ötən gecə Çempionlar Liqasında “Bolonya”ya qarşı keçirib və 1:2 hesabı ilə uduzub.

Qeyd edək ki, Nuri Şahin ötən ilin yayından etibarən Dortmund təmsilçisini çalışdırırdı. Hazırda “Borussiya” Bundesliqa turnir cədvəlində 25 xalla 10-cu sıradadır.

