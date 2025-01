Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Fizika fakültəsinin Nəzəri fizika kafedrasında laborant vəzifəsində çalışan Sevinc Rəhimova vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə BDU rəsmi açıqlama yayıb.

Mərhum uzun müddət həmin kafedrada laborant olaraq fəaliyyət göstərib.

