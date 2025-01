Yas mərasimlərinin sadələşməsi təşviq olunmalıdır - Fazil Mustafa

11 ilə yaxındır ki, Füzuli rayonunda yas mərasimləri israfçılıqdan, təmtəraqdan uzaq və sadələşmiş şəkildə həyata keçirilir.

Bu üsul israfçılığın qarşısının alınması istiqamətində rol oynaya bilər?

Millət vəkili Fazil Mustafa Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, təkcə Füzuli rayonunda deyil, Naxçıvanda, başqa yerlərdə də bu sahədə israfçılığın qarşısının alınması üçün müəyyən addımlar var:

“Amma bunu dövlət tənzimləmir. Bu, birbaşa cəmiyyətin mədəni səviyyəsi ilə bağlı məsələdir. Mədəni cəmiyyətlər bir yerə yığışırlar, müzakirə edirlər, qərar qəbul edirlər. Mədəni olmayan cəmiyyətlər isə bunu yəqin ki, hələ ən ağır israfçılıq formasında davam etdirəcəklər. Normal insanlar öz maraqlarını düşünərək bir araya gəlib müzakirə edirlər və qərar qəbul edirlər. Bu qərara da hamı əməl edir və hüzr yerinə gələnlər də bundan narazı qalmırlar”.

Millət vəkili qeyd edib ki, bu, qarşılıqlı bir mədəniyyət məsələsidir. Hansı rayonda belədirsə, təşviq edilməlidir ki, digərləri də ən azından təqlid edərək müəyyən dərəcədə sadələşdirsinlər.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

