Ov mövsümü başladı: Kimlər və harada ov edə bilər?

22 yanvardan Azərbaycan ərazisində ov mövsümü açıq elan edilərək qaz, ördək və qaşqaldaq ovuna icazə verilib. Ovçuların bu müddət ərzində xüsusi diqqət yetirməli olduğu məqamlar var.

Bu barədə Metbuat.az-a Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması Xidmətinin rəsmisi Arzu Babayeva məlumat verib.

O bildirib ki, ov etmək istəyən şəxs ilk növbədə ovçuluq biletinə malik olmalıdır:

“Ovçuluq bileti ova hüquq verən sənəddir və hər hansı bir şəxs bunu əldə etmək üçün 5 saylı ASAN Xidmət mərkəzinə müraciət etməlidir. Sənədlərini təqdim etdikdən sonra ona ovçuluğun sınaq imtahanı üçün gün təyin olunur. İmtahanı uğurla başa vurmuş şəxs 2 il müddətli ovçuluq biletini əldə edir. Amma bu o demək deyil ki, ovçuluq bileti olan hər kəs ov edə bilər. Vətəndaşa birdəfəlik ov icazəsi də lazımdır. Bu sənəd regional ekologiya idarələri tərəfindən verilir və burada vətəndaşın ovlayacağı ov obyektinin adı, sayı və onun ov aparacağı ərazi qeyd olunur”.

A. Babayeva qeyd edib ki, ov yalnız ovçuluq təsərrüfatlarında və ov yerlərində aparılmalıdır:

“Ovçuluğun aparılması üçün qadağan olunan yerlər isə yaşayış məntəqələrindən və kurort zonalarından 1,5 - 2 kilometr məsafədə xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri, xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin sanitar mühafizə zonaları, həmçinin yaşıllıq zonalar, yaşıl adalar, meşə əraziləri və sərhəd əraziləridir. Ümumiyyətlə, hər hansı bir şəxs ov etmək istəyirsə, ov bileti, birdəfəlik ov üçün icazə sənədi, icazə sənədində qeyd etdiyi ov obyekti mütləq olmalıdır. Ovçuluq təsərrüfatlarından kənar ərazilərdə və normadan artıq ov edənləri qanunla müəyyən olunmuş cəzalar və cərimələr gözləyir”.

Nazirlik rəsmisi qeyd edib ki, ovçuluq bileti və birdəfəlik icazə sənədi olan hər bir şəxs həftə ərzində yalnız bir dəfə ov həyata keçirə bilər:

“Ov icazə sənədində həmin gün qeyd olunur. Qeyd olunmuş gündən fərqli gündə ov etmək istəyən şəxslər cərimələnə bilərlər. Yalnız vətəndaş üçün təyin olunmuş gündə və norma daxilində, həftənin cümə, şənbə və bazar günlərindən birində, yəni həftədə bir dəfə olmaqla ov edilə bilər”.

Qaydalara riayət olunmasının vacibliyini vurğulayan A.Babayeva ov həvəskarlarına daha bir mühüm məqamı da diqqətə almalarını tövsiyə edib:

“İlk növbədə, ovçu məsuliyyətli olmalı, qanunvericiliyə, ətraf-mühitə hörmətlə yanaşmalı və müəyyən edilmiş ov qaydalarına ciddi riayət etməlidir”.

Xidmət rəsmisi hər kəsi, xüsusilə də ovçuluq fəaliyyəti ilə məşğul olan vətəndaşları ov obyektlərinin populyasiyasına ziyan vurmamağa və ölkə qanunvericiliyinin tələblərinə riayət etməyə çağırıb.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.