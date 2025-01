"Qorxu evi"ndə nələr baş verir? - Qorxunc iddia

Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən "qorxu evləri" insanlara əyləncə və həyəcan yaşatmaq üçün nəzərdə tutulub. Lakin, bəzən ziyarətçilərə qarşı zorakılıq halları müşahidə olunur.

Metbuat.az APA TV-yə istinadən məlumat verir ki, son günlər döyülmə hadisələri ilə bağlı sosial şəbəkələrdə paylaşımlar edilir.

Hüquqşünas Ramil Süleymanov bildirib ki, öncədən xəbərdarlıq edilməsinə rəğmən şəxsin sağlamlığına zərər vurulması təsbit olunarsa, qiymətləndirmə hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən aparılacaq.

Xəsarətin dərəcəsinə görə şəxsə Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 127 (qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurma) və 128-ci (qəsdən sağlamlığa yüngül zərər vurma) maddələrinə ilə məsuliyyət elan oluna bilər.

Ətraflı süjetdə:

