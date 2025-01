Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana səfər edəcək.

Metbuat.az Modern.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağçı məlumat verib.

O, iş adamları ilə görüşdə Türkiyə liderinin Xocalıya səfər edəcəyini vurğulayıb.

Bağçı səfərin bu il baş tutacağını bildirib. Dəqiq tarix açıqlanmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.