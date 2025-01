Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) vətəndaşlara sosial şəbəkələrdə “İtirilmiş bağlamalar” adı ilə paylaşımların saxta olması ilə bağlı xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidmətinin rəisi Elşad Hacıyev bildirib.

"Sosial şəbəkələrdə “İtirilmiş bağlamalar” adı ilə xaricdən idarə olunan saxta paylaşımlar artmaqdadır. Diqqətli olun, yalandır, feykdir. Dəstəkləyici rəylərlə insanları aldadırlar", - E.Hacıyev qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.