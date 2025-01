​Türkiyədə 233 min sayt bağlandı

Türkiyə Xəzinə və Maliyyə Nazirliyinə bağlı Milli Lotereya Administrasiyasının Baş İdarəsi qanunsuz mərc və virtual qumar oyunlarına qarşı mübarizə çərçivəsində 2023-cü ildə 168 min 30, 2024-cü ildə isə 233 min internet saytının bloklanması üçün addımlar atıb.

Metbuat.az TRT Haber-ə istinadən xəbər verir ki, nazirlik qeyri-qanuni mərc oyunları, virtual qumar və icazəsiz tirajlarla mübarizəsini davam etdirir. Bu çərçivədə aşkarlanan saytların fəaliyyətinə son qoyulması məqsədilə İnformasiya Texnologiyaları və Rabitə Qurumuna bildirişlər göndərilib.

Nazirliyin məlumatına görə, qanunsuz mərc oyunlarına qarşı mübarizə tədbirləri fasiləsiz həyata keçirilir və bu istiqamətdə görülən işlər daha da gücləndirilir.

