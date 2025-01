Şəhid pilotun qəzadan öncəki səsyazısı yayıldı -VİDEO

Qazaxıstanın Aktau şəhəri yaxınlığında baş verən təyyarə qəzasında həlak olan AZAL-ın təcrübəli pilotu İqor Kşnyakinin son səs yazısı olduğu iddia edilən video görüntülər yayılıb.

Metbuat.az infoaz.ws-ə istinad verir ki, səsyazısında pilotun qəza anında təyyarənin idarəsini bərpa etmək üçün göstərdiyi cəhdlər və hadisə ilə bağlı son sözləri yer alıb. Səsyazısı, həmçinin, pilotun peşəkarlığını və həyatının son anına qədər sərnişinlərin təhlükəsizliyi üçün mübarizə apardığını təsdiqləyir. (İnfoaz.ws)

Həmin səsyazısını və görüntüləri təqdim edirik:

