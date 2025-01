Gəncə şəhərində bir nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadənxəbər verir ki, hadisə şəhərin Nizami küçəsində qeydə alınıb.

“Toyota Corolla” markalı avtomobillə “Chevrolet Cruz” markalı maşının toqquşması nəticəsində 29 yaşlı Heydər Əliyev müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb.

Yaralı yaxınlıqdakı xəstəxanalardan birinə yerləşdirilib. Vəziyyəti orta ağırdır.

Faktla bağlı araşdırma başlanılıb.

