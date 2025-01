Ardayla Mbappe arasında gərginlik - Türk futbolçu sərt reaksiya verdi

"Real Madrid"in səfərdə 3-0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşan "Valyadolid" matçında Arda Gülerlə Kilian Mbappe arasında qalmaqal baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşmaya ehtiyat oyunçular skamyasında başlayan Arda Güler oyuna sonradan qoşularaq möhtəşəm çıxış edib. Arda oyun zəkasıyla ispanları bir daha heyran edib. Oyunun son dəqiqələrində Mbappe boş mövqedə olan Ardaya topa ötürməyib. Epizodun davamında penalti qeydə alınıb. Mbappe penaltini dəqiq yerinə yetirərək het-trik edib. Lakin Mbappenin boş mövqedə olan Ardaya topu ötürməyib onun fərqlənməsinə şərait yaratmadığı üçün futbolçu buna reaksiya verib. Arda qoldan sonra sevinən Mbappeyə yaxınlaşmayıb.

