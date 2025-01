“Portu”nun yeni baş məşqçisinin adı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu vəzifəyə Martin Anselmi təyin edilib. Argentinalı mütəxəssislə 2027-ci ilə qədər müqavilə imzalanıb. Anselmi bu vəzifədə Vitor Brunonu əvəzləyib.

Qeyd edək ki, “Portu” hazırda Portuqaliya çempionatında 19 turdan sonra 41 xalla 3-cü pillədə qərarlaşıb.

