Lənkərandakı qəzada 24 nəfər xəsarət alıb - ADLAR

Bu gün Lənkəran-Boradigah-Masallı yolunun Lənkəran şəhəri ərazisindən keçən hissəsində baş vermiş yol-nəqliyyat hadisəsi ilə bağlı 24 nəfər (13-ü qadın, 10-u kişi cinsli, 1-i azyaşlı olmaqla) bədənin müxtəlif nayihələrinin travmaları diaqnozu ilə Lənkəran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Təcili yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki. bu barədə TƏBİB-dən məlumat verilib.

Bildirilib ki, yaralılara zəruri ilkin tibbi xidmətlər göstərilib. Xəsarət alanlardan 1 nəfərin müalicəsi Reanimasiya şöbəsində, 6 nəfərin müalicəsi Travma şöbəsində, digər 4 yaralının müalicəsi Təcili yardım şöbəsində davam etdirilir.

13 nəfərin xəsarəti yüngül olduğundan ambulator müalicə üçün evə buraxılıb.

***

Qəzada xəsarət alanların adları:

Kərimova Akifə Aşur qızı (1965)

Ramazanzadə Xəqani Fizuli oğlu (1991)

Manafova Jalə Xankişi qızı (1989)

Cəfərova Günay Natiq qızı (1982)

Əliyeva Gülnar Şəmşir qızı (1985)

Qəmbərov Yusif İbrahim oğlu (1968)

Hüseynov Cəvahir Rövşən oğlu (2008)

Bayramova Ulduz Sədaqət qızı (1989)

Xudaverdiyev Səttar Ramin oğlu (2003)

Axundzadə Könül Xaliq qızı (2002)

Əlizadə Əlifağa Xudu oğlu (1995)

Allahverdiyeva Rüqǝyya Ramil qızı (2016)

Ağazadə Yusif Vüqar oğlu (2013)

Hüseynova Sevda Qurban qızı (1992)

Zəkiyeva Ülkər Maksud qızı (1994)

Məmmədova Aygün Şamil qızı (1963)

Xudaveridiyeva Nuridə (1979)

Əkbərov Çingiz Əşrəf oğlu (1984)

Əkbərzadə Maksum Şahid oğlu (2002)

Əliyeva Nuranə Rafiq qızı (1981)

Əhmədova Nazilə Cəfər qızı (1955)

Babayeva Arzu Azad qızı (1985)

Rüstəmov Hümmət Fizuli oğlu (1975)

