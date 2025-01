Bu marşrutun böyük potensialı var - Ceyhun Bayramov

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin bərpası geniş coğrafi məkanda iqtisadi əməkdaşlıq imkanları açdı. Bu gün Şərqlə Qərb arasında Orta Dəhlizin işğaldan azad edilmiş Azərbaycan torpaqlarından keçən yeni arteriyasının formalaşdırılması istiqamətində addımlar atılır. Bu marşrutun böyük potensialı var.

Metbuat.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Ankarada Türkiyə, Azərbaycan və Özbəkistanın xarici işlər, ticarət və nəqliyyat nazirlərinin üçtərəfli görüşünün yekunlarına dair birgə mətbuat konfransında ifadə edib.

Azərbaycan diplomatiyasının rəhbəri ölkəmizə qarşı ərazi iddialarının yer aldığı Ermənistan Konstitusiyasına diqqət çəkib. “Ermənistanın hazırkı Konstitusiyasının və bir sıra digər normativ aktların qəbuledilməz maddələri, habelə revanşizm çağırışları sülh yolunda maneə olaraq qalır. Azərbaycan bundan sonra da bu istiqamətdə konstruktiv addımlar atacaq”, - deyə Bayramov bildirib.

Xarici işlər naziri Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində aparılan bərpa işləri barədə görüş iştirakçılarına məlumat verib, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının inkişafına verdiyi töhfələrə görə Türkiyə və Özbəkistana minnətdarlığını bildirib.

Türkiyə və Özbəkistanla əlaqələrə toxunan Azərbaycan XİN-in rəhbəri hər iki ölkə ilə əlaqələrin strateji tərəfdaşlıq müstəvisində inkişaf etdiyini vurğulayıb. “Ölkələrimiz iqtisadiyyat, ticarət, investisiya, nəqliyyat sahələrində əməkdaşlıq istiqamətində ciddi addımlar atıb. Yeni, o cümlədən üçtərəfli əsasda layihələr müzakirə olunur”, - deyə o bildirib.

C.Bayramov bərpaolunan enerji mənbələri sahəsini Türkiyə və Özbəkistanla əməkdaşlığın potensial əhəmiyyətli istiqamətlərdən biri kimi qeyd edib.

Nazir üç ölkənin ərazisindən keçən marşrutların tranzit və logistika potensialına da diqqət çəkib. “Bizim Orta Dəhliz mövzusunu, o cümlədən Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun (ildə 1 milyon tondan 5 milyon tona qədər) və Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının (5 milyon tondan 25 milyon tonadək) ötürücülük qabiliyyətinin genişləndirilməsini müzakirə etmək imkanımız oldu. Ümumiyyətlə, Xəzər regionu yükdaşıma baxımından böyük potensiala malikdir”, - deyə C.Bayramov bildirib.

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri üç türk ölkəsi arasında əməkdaşlığın mühüm istiqamətləri sırasında yer alan ətraf mühitin mühafizəsi istiqamətində atılan addımları da qeyd edib. O, bununla əlaqədar olaraq sammitin yekunlarına səmərəli təsir göstərən COP29 iqlim konfransının keçirilməsinə verdiyi töhfəyə və fəal iştirakına görə Ankara və Daşkəndə təşəkkürünü bildirib.

C.Bayramov daha sonra məlumat verib ki, üç qardaş ölkənin nazirləri beynəlxalq müstəvidə, o cümlədən Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT), BMT, İƏT, ATƏT, D-8 və digər formatlarda əməkdaşlıq mövzusunu da müzakirə ediblər. Bununla yanaşı, “2024-cü ildə birləşmiş ərazi icması və cari ilin planları” mövzusunda aparılan işlərin nəticələrinə baxılıb.

Regional məsələlər kontekstində Əfqanıstandakı vəziyyət müzakirə edilib, bu ölkəyə humanitar yardımın çatdırılmasının və Trans-Əfqan dəmir yolu layihəsinin həyata keçirilməsinin vacibliyi vurğulanıb.

Bundan əlavə, Qəzza zolağında atəşkəs razılaşmasına hörmət edilməsinin vacibliyi qeyd olunub. “Azərbaycan İsrail və Fələstin arasında “iki xalq üçün iki dövlət” prinsipinə əsaslanan sülh ideyasını dəstəkləyir. Rəsmi Bakı bu istiqamətdə diplomatik səylərini davam etdirəcək”, - deyə C.Bayramov əmin edib.

O, daha sonra Türkiyənin Suriyadakı proseslərdə müsbət rol oynadığını vurğulayıb. Nazir əlavə edib: “Sabitliyi və Suriyanın bərpasını təmin etmək istiqamətində addımlar atmaq lazımdır”.

Azərbaycan diplomatiyasının rəhbəri çıxışında Bolu vilayətindəki dağ-xizək kurortunda baş vermiş faciə ilə əlaqədar Türkiyə rəhbərliyinə və xalqına başsağlığı verib.

