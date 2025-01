Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin (ADPU) Riyaziyyat fakültəsinin Cəbr və həndəsə kafedrasının baş müəllimi Hafiz Veysov dünyasını dəyişib.

Metbuat.az unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, baş müəllim 67 yaşında vəfat edib.

Hafiz Veysov 1984-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakültəsini bitirib. Bir neçə elmi əsərin müəllifi olub.

