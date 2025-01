Vinisius bu kluba keçə bilər - Detallar

Neymarın "Əl Hilal"dan ayrılmasından sonra Səudiyyə Ərəbistanı ölkəyə yeni dünya ulduzu gətirmək üçün hərəkətə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Əl Hilal” və “Əl Əhli” Vinisius Junioru heyətlərinə cəlb etmək istəyir. İspaniyanın AS qəzetinin məlumatına görə, Səudiyyə Ərəbistanı rəhbərliyi braziliyalı ulduzu ölkəyə gətirmək üçün görünməmiş maliyyə paketi hazırlayıb. Məlumata görə, “Real Madrid”ə 300 milyon avro, Vinisius Juniora isə illik 200 milyon avro təklif edilib. Futbolçuya 5 illik müqavilə irəli sürülüb. O təklifi qəbul edərsə, müqaviləsinin sonunda 1,3 milyard qazanacaq.

1,3 milyard avro olan bu astronomik paket, futbol tarixinin ən böyük transfer təkliflərindən biri kimi diqqət çəkir. Bildirilir ki, Vinisiusu satmağı düşünməyən “Real Madrid” rəhbərliyi futbolçu ilə təkbətək görüşəndən sonra yekun qərarını verəcək.

