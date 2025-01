Rəhbərlik hər zaman mənim yanımdadır - Qurban Qurbanov

Rəhbərlik hər zaman mənim yanımdadır.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu "Qarabağ"ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov səfərdə Yunanıstan təmsilçisi “Olimpiakos”a qarşı keçirəcəkləri UEFA Avropa Liqasının oyunundan əvvəl mətbuat konfransında deyib.

Jurnalistlərin suallarını cavablandıran təcrübəli mütəxəssis 16 il Ağdam təmsilçisinin baş məşqçisi vəzifəsində çalışmasından danışıb:

"Təbii ki, bu asan iş deyil. Futbol kollektiv oyundur. Hər zaman işin gedişində dəyişikliklər olmalıdır. Aylar, illər ərzində komandada yeni simalar, oyunçular görürsən. Həmin futbolçularla uğur qazanmaq üçün uzun yola çıxırsan və bu asan başa gəlmir. Mənim bəxtim gətirdi ki, klubda ancaq yaxşı insanlarla işləməyə başladım. Komandada belə bir kollektiv formalaşdırmağımızda klub idarəçiləri mənə çox yardımçı olurlar. Rəhbərlik hər zaman mənim yanımdadır. Avropada da bu cür hallar yaşanır. Bəzən görürük ki, hansısa baş məşqçi bir klubda uzun illər çalışır. Öz üzərimizdə daim işləyirik",

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.