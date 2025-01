UEFA Çempionlar Liqasında Liqa mərhələsinə yekun vuruldu

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, VIII turda ümumilikdə 18 oyun keçirilib, 1/8 finalın və pley-off mərhələsinin bütün iştirakçıları müəyyənləşib.

Beləliklə, “Liverpul”, “Barselona”, “Arsenal”, “İnter”, “Atletiko”, “Bayer 04”, “Lill” və “Aston Villa” birbaşa turnirin 1/8 finalına yüksəlib.

UEFA Çempionlar Liqası

Liqa mərhələsi

VIII tur

"Aston Villa" (İngiltərə) - "Seltik" (Şotlandiya) – 4:2

"Barselona" (İspaniya) - "Atalanta" (İtaliya) - 2:2

"Bayer 04" (Almaniya) - "Sparta" (Çexiya) – 2:0

"Bavariya" (Almaniya) - "Slovan" (Slovakiya) - 3:1

"Brest" (Fransa) - "Real" (İspaniya) – 0:3

"Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya) - "Milan" (İtaliya) – 2:1

"Borussiya" (Dortmund, Almaniya) - "Şaxtyor" (Ukrayna) – 3:1

"Jirona" (İspaniya) - "Arsenal" (İngiltərə) – 1:2

"İnter" (İtaliya) - "Monako" (Fransa) – 3:0

"Yuventus" (İtaliya) - "Benfika" (Portuqaliya) – 0:2

"Lill" (Fransa) - “Feyenoord” (Niderland) – 6:1

"Mançester Siti" - "Brügge" (Belçika) – 3:1

PSV (Niderland) - "Liverpul" (İngiltərə) – 3:2

“Zaltsburq” (Avstriya) - "Atletiko" (İspaniya) - 1:4

"Sportinq" (Portuqaliya) - "Bolonya" (İtaliya) – 1:1

"Şturm (Avstriya) - “Leyptsiq” (Almaniya) – 1:0

"Ştutqart" (Almaniya) - PSJ (Fransa) - 1:4

"Yanq Boyz" (İsveçrə) - "Srvena Zvezda" (Serbiya) – 0:1

