UEFA Çempionlar Liqasında Liqa mərhələsinə yekun vuruldu

UEFA Çempionlar Liqasında Liqa mərhələsinə yekun vuruldu
08:25 30 Yanvar 2025
212 İdman
Anar Türkeş
A- A+

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, VIII turda ümumilikdə 18 oyun keçirilib, 1/8 finalın və pley-off mərhələsinin bütün iştirakçıları müəyyənləşib.

Beləliklə, “Liverpul”, “Barselona”, “Arsenal”, “İnter”, “Atletiko”, “Bayer 04”, “Lill” və “Aston Villa” birbaşa turnirin 1/8 finalına yüksəlib.

UEFA Çempionlar Liqası

Liqa mərhələsi

VIII tur

"Aston Villa" (İngiltərə) - "Seltik" (Şotlandiya) – 4:2

"Barselona" (İspaniya) - "Atalanta" (İtaliya) - 2:2

"Bayer 04" (Almaniya) - "Sparta" (Çexiya) – 2:0

"Bavariya" (Almaniya) - "Slovan" (Slovakiya) - 3:1

"Brest" (Fransa) - "Real" (İspaniya) – 0:3

"Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya) - "Milan" (İtaliya) – 2:1

"Borussiya" (Dortmund, Almaniya) - "Şaxtyor" (Ukrayna) – 3:1

"Jirona" (İspaniya) - "Arsenal" (İngiltərə) – 1:2

"İnter" (İtaliya) - "Monako" (Fransa) – 3:0

"Yuventus" (İtaliya) - "Benfika" (Portuqaliya) – 0:2

"Lill" (Fransa) - “Feyenoord” (Niderland) – 6:1

"Mançester Siti" - "Brügge" (Belçika) – 3:1

PSV (Niderland) - "Liverpul" (İngiltərə) – 3:2

“Zaltsburq” (Avstriya) - "Atletiko" (İspaniya) - 1:4

"Sportinq" (Portuqaliya) - "Bolonya" (İtaliya) – 1:1

"Şturm (Avstriya) - “Leyptsiq” (Almaniya) – 1:0

"Ştutqart" (Almaniya) - PSJ (Fransa) - 1:4

"Yanq Boyz" (İsveçrə) - "Srvena Zvezda" (Serbiya) – 0:1

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

​"Qalatasaray" Osimhen üçün sərvət təklif etdi

​"Qalatasaray" Osimhen üçün sərvət təklif etdi

30 Yanvar 2025 10:47
“Qarabağ” səfərdə “Olimpiakos”la qarşılaşacaq -

“Qarabağ” səfərdə “Olimpiakos”la qarşılaşacaq - Avropa Liqası

30 Yanvar 2025 10:38
Haaland müqaviləsinə "Barselona" ilə bağlı bu şərti qoydurub

Haaland müqaviləsinə "Barselona" ilə bağlı bu şərti qoydurub

30 Yanvar 2025 09:45
Rəhbərlik hər zaman mənim yanımdadır -

Rəhbərlik hər zaman mənim yanımdadır - Qurban Qurbanov

30 Yanvar 2025 01:15
Yaxşı oyun sərgiləmək niyyətindəyik -

Yaxşı oyun sərgiləmək niyyətindəyik - Qurban Qurbanov

29 Yanvar 2025 22:45
Vinisius bu kluba keçə bilər -

Vinisius bu kluba keçə bilər - Detallar

29 Yanvar 2025 22:25
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Rusiyanın YENİ PLANI:
Tatarıstan Respublikası qubernatorluğa çevrilir - AÇIQLAMA
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Bu rayonda 6 saat işıq olmayacaq

30 Yanvar 2025 11:00

​"Qalatasaray" Osimhen üçün sərvət təklif etdi

30 Yanvar 2025 10:47

“Qarabağ” səfərdə “Olimpiakos”la qarşılaşacaq -

30 Yanvar 2025 10:38

Azərbaycanın iki universitetindən tarixi uğur

30 Yanvar 2025 10:24

Azərbaycanda bu valyuta kəskin ucuzlaşdı

30 Yanvar 2025 10:09

32 yaşlı məmur ailəsi ilə birgə həlak oldu -

30 Yanvar 2025 09:58

Haaland müqaviləsinə "Barselona" ilə bağlı bu şərti qoydurub

30 Yanvar 2025 09:45

Saat 10:00-da qaz kəsiləcək -

30 Yanvar 2025 09:41

UEFA Çempionlar Liqasında Liqa mərhələsinə yekun vuruldu

30 Yanvar 2025 08:25

Kosmosdan gələn səslər alimləri təəccübləndirdi

30 Yanvar 2025 03:19