UEFA Çempionlar Liqasında Liqa mərhələsinə yekun vuruldu

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə yekun vurulub.
Metbuat.az xəbər verir ki, VIII turda ümumilikdə 18 oyun keçirilib, 1/8 finalın və pley-off mərhələsinin bütün iştirakçıları müəyyənləşib.
Beləliklə, “Liverpul”, “Barselona”, “Arsenal”, “İnter”, “Atletiko”, “Bayer 04”, “Lill” və “Aston Villa” birbaşa turnirin 1/8 finalına yüksəlib.
UEFA Çempionlar Liqası
Liqa mərhələsi
VIII tur
"Aston Villa" (İngiltərə) - "Seltik" (Şotlandiya) – 4:2
"Barselona" (İspaniya) - "Atalanta" (İtaliya) - 2:2
"Bayer 04" (Almaniya) - "Sparta" (Çexiya) – 2:0
"Bavariya" (Almaniya) - "Slovan" (Slovakiya) - 3:1
"Brest" (Fransa) - "Real" (İspaniya) – 0:3
"Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya) - "Milan" (İtaliya) – 2:1
"Borussiya" (Dortmund, Almaniya) - "Şaxtyor" (Ukrayna) – 3:1
"Jirona" (İspaniya) - "Arsenal" (İngiltərə) – 1:2
"İnter" (İtaliya) - "Monako" (Fransa) – 3:0
"Yuventus" (İtaliya) - "Benfika" (Portuqaliya) – 0:2
"Lill" (Fransa) - “Feyenoord” (Niderland) – 6:1
"Mançester Siti" - "Brügge" (Belçika) – 3:1
PSV (Niderland) - "Liverpul" (İngiltərə) – 3:2
“Zaltsburq” (Avstriya) - "Atletiko" (İspaniya) - 1:4
"Sportinq" (Portuqaliya) - "Bolonya" (İtaliya) – 1:1
"Şturm (Avstriya) - “Leyptsiq” (Almaniya) – 1:0
"Ştutqart" (Almaniya) - PSJ (Fransa) - 1:4
"Yanq Boyz" (İsveçrə) - "Srvena Zvezda" (Serbiya) – 0:1