“Qarabağ” səfərdə “Olimpiakos”la qarşılaşacaq - Avropa Liqası

Bu gün UEFA Avropa Liqasında Liqa mərhələsinin VIII turuna yekun vurulacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bütün qarşılaşmalar eyni saatda – 00:00-da başlayacaq.

Türkiyənin üç təmsilçisindən “Qalatasaray” Niderlanda yollanaraq “Ayaks”la üz-üzə gələcək, “Beşiktaş” səfərdə “Tvente”nin qonağı olacaq, “Fənərbağça” isə Danimarkada “Midtyullann”la qarşılaşacaq.

Azərbaycan çempionu “Qarabağ” Yunanıstanda “Olimpiakos”un qonağıdır.

UEFA Avropa Liqası

Liqa mərhələsi, VIII tur

30 yanvar, saat 00:00

“Ayaks” (Niderland) – “Qalatasaray” (Türkiyə)

“Anderlext” (Belçika) – “Hoffenhaym” (Almaniya)

“Roma” (İtaliya) – “Ayntraxt” (Almaniya)

“Atletik” (İspaniya) – “Viktoriya” (Çexiya)

“Braqa” (Portuqaliya) – “Latsio” (İtaliya)

“Dinamo” (Ukrayna) – RFS (Latviya)

FCSB (Rumıniya) – “Mançester Yunayted” (İngiltərə)

“Ferentsvaroş” (Macarıstan) – AZ (Niderland)

“Lion” (Fransa) – “Ludoqorets” (Bolqarıstan)

“Makkabi” (Təl-Əviv, İsrail) – “Portu” (Portuqaliya)

“Midtyullann” (Danimarka) – “Fənərbağça” (Türkiyə)

“Nitsa” (Fransa) – “Budyo Qlimt” (Norveç)

“Olimpiakos” (Yunanıstan) – “Qarabağ” (Azərbaycan)

“Reyncers” (Şotlandiya) – “Yunion” (Belçika)

“Real Sosyedad” (İspaniya) – PAOK (Yunanıstan)

“Slaviya” (Çexiya) – “Malmö” (İsveç)

“Tottenhem” (İngiltərə) – “Elfsborq” (İsveç)

“Tvente” (Niderland) – “Beşiktaş” (Türkiyə)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.