“Qarabağ” səfərdə “Olimpiakos”la qarşılaşacaq - Avropa Liqası

Bu gün UEFA Avropa Liqasında Liqa mərhələsinin VIII turuna yekun vurulacaq.
Metbuat.az xəbər verir ki, bütün qarşılaşmalar eyni saatda – 00:00-da başlayacaq.
Türkiyənin üç təmsilçisindən “Qalatasaray” Niderlanda yollanaraq “Ayaks”la üz-üzə gələcək, “Beşiktaş” səfərdə “Tvente”nin qonağı olacaq, “Fənərbağça” isə Danimarkada “Midtyullann”la qarşılaşacaq.
Azərbaycan çempionu “Qarabağ” Yunanıstanda “Olimpiakos”un qonağıdır.
UEFA Avropa Liqası
Liqa mərhələsi, VIII tur
30 yanvar, saat 00:00
“Ayaks” (Niderland) – “Qalatasaray” (Türkiyə)
“Anderlext” (Belçika) – “Hoffenhaym” (Almaniya)
“Roma” (İtaliya) – “Ayntraxt” (Almaniya)
“Atletik” (İspaniya) – “Viktoriya” (Çexiya)
“Braqa” (Portuqaliya) – “Latsio” (İtaliya)
“Dinamo” (Ukrayna) – RFS (Latviya)
FCSB (Rumıniya) – “Mançester Yunayted” (İngiltərə)
“Ferentsvaroş” (Macarıstan) – AZ (Niderland)
“Lion” (Fransa) – “Ludoqorets” (Bolqarıstan)
“Makkabi” (Təl-Əviv, İsrail) – “Portu” (Portuqaliya)
“Midtyullann” (Danimarka) – “Fənərbağça” (Türkiyə)
“Nitsa” (Fransa) – “Budyo Qlimt” (Norveç)
“Olimpiakos” (Yunanıstan) – “Qarabağ” (Azərbaycan)
“Reyncers” (Şotlandiya) – “Yunion” (Belçika)
“Real Sosyedad” (İspaniya) – PAOK (Yunanıstan)
“Slaviya” (Çexiya) – “Malmö” (İsveç)
“Tottenhem” (İngiltərə) – “Elfsborq” (İsveç)
“Tvente” (Niderland) – “Beşiktaş” (Türkiyə)