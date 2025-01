Bakıda tramvay xəttinin çəkiləcəyi vaxt açıqlandı

“Sea Breeze” daxilində nəqliyyat həllərinin planlaşdırılması çərçivəsində bu ərazidən Pirşağıya tramvay xəttinin çəkilməsi 2027−2029-cu illərdə nəzərdə tutulur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş Bakı şəhərində və ətraf ərazilərdə nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsinə dair 2025–2030-cu illər üçün Dövlət Proqramında deyilir.

Bununla bağlı nəqliyyat planının və tramvay xəttinin layihələndirmə sənədlərinin hazırlanması, nəqliyyat planının təsdiqlənməsi, nəqliyyat planının icrası, tramvay xəttinin tikintisi və istismara verilməsini Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi Daxili İşlər Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi, Azərbaycan Nəqliyyat və Kommunikasiya Holdinqi, “Bakı Metropoliteni” QSC, “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, Nəqliyyatı Əlaqələndirmə Şurası ilə birlikdə həyata keçirəcək.

