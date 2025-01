H.Z.Tağıyev−Salyan avtomagistralı tikiləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş Bakı şəhərində və ətraf ərazilərdə nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsinə dair 2025–2030-cu illər üçün Dövlət Proqramında deyilir.

2025−2030-cu illər ərzində layihələndirmə sənədlərinin hazırlanması, tikinti və yenidənqurma işlərinin həyata keçirilməsi, avtomobil yolunun istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur.

