Tehranda şəhərin üç bazarı etiraza görə bağlandı

İranın paytaxtı Tehranda ərzaq məhsullarının bahalaşmasına etiraz olaraq ticarət obyektləri fəaliyyətini dayandırıb.

Metbuat.az “İran İnternational”a istinadən xəbər verir ki, Tehranın Mövləvi, Cənubi Xəyyam və Kiyam meydanı ərazilərindəki distribütorlar dolların məzənnəsinin yüksəlməsi, inflyasiya və vergilərin artmasına etiraz əlaməti olaraq dükanları bağlayıblar.

Qeyd edək ki, son günlər İranda ərzaq məhsullarının bahalaşması səbəbindən yerli sosial platformalarda geniş etiraz kampaniyası başladılıb.

