Ege dənizində 5.2 maqnitudalı zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi məlumat yayıb.

Zəlzələ 7 km dərinlikdə baş verib.

Qeyd edilib ki, zəlzələ İzmir şəhərində hiss olunub.

