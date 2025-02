Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin rəhbəri Leyla Əliyeva Xalq artisti, professor, millət vəkili, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Polad Bülbüloğlunu 80 illik yubileyi münasibətilə təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, özünün "Instagram" profilində paylaşım edib.

Leyla Əliyeva Xalq artistinin Heydər Əliyev Sarayında keçirilən yubiley gecəsindən foto paylaşaraq ad günü təbriki yazıb.

