ABŞ Qəzzaya ordu göndərə bilər

ABŞ dövlət katibi Marko Rubio, Prezident Donald Trampın ABŞ-nin Qəzza zolağına nəzarət edə biləcəyi ilə bağlı bəyanatından sonra X sosial media hesabında mövzu ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Qəzzanın HƏMAS-dan azad edilməli olduğunu irəli sürüb. Rubio bildirib ki, ABŞ-nin məqsədi regionda davamlı sülhün bərqərar olmasını təmin etməkdir. Dövlət katibinin sözlərinə görə, bölgədə sabitliyi təmin etmək üçün HƏMAS Qəzzadan tamamilə çıxmalıdır.

Qeyd edək ki, Donald Tramp ABŞ-nin Qəzzada nəzarəti ələ keçirə biləcəyini və lazım gələrsə, təhlükəsizlik məqsədilə ABŞ əsgərlərinin oraya yerləşdirilə biləcəyini bəyan edib. Tramp Qəzzada sabitliyin bərqərar olmasının Yaxın Şərqə sabitlik gətirəcəyini qeyd edib. Tramp Qəzzadakı fələstinlilərin qonşu ölkələrə, xüsusilə Misir və İordaniyada tikiləcək yeni qəsəbələrə köçməsini irəli sürüb.

