Dünya ölkələri Trampın Qəzza planını rədd etdi

ABŞ Prezidenti Donald Trampın Qəzzanın ölkənin nəzarətinə keçə biləcəyi barədə bəyanatı etirazalara səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Misir, İordaniya və digər ərəb ölkələri birgə bəyanat yayaraq, Trampın Qəzzalıların qonşu ölkələrə köçürülməsi təklifini rədd ediblər. Onlar bəyan ediblər ki, fələstinlilərin köçürülməsini təşviq edən hər hansı plan regionda sabitliyi təhdid edəcək. Səudiyyə Ərəbistanı Xarici İşlər Nazirliyi fələstinliləri vətənlərindən uzaqlaşdırmaq cəhdlərini rədd etdiyini və Fələstin dövləti olmadan İsraillə əlaqələr qurmayacağını bildirib. Çin Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, Pekin fələstinlilərin Qəzza zolağından məcburi köçürülməsinə qarşıdır. Açıqlamada deyilir ki, Qəzzaya nəzarət fələstinlilərdə olmalıdır. Avstraliyanın baş naziri Entoni Albanese deyib ki, Avstraliya Yaxın Şərqdə həm israillilərin, həm də fələstinlilərin sülh və təhlükəsizlik şəraitində yaşaya biləcəyi iki dövlətli həlli dəstəkləyir.

Qeyd edək ki, Donald Tramp ABŞ-nin Qəzzada nəzarəti ələ keçirə biləcəyini və lazım gələrsə, təhlükəsizlik məqsədilə ABŞ əsgərlərinin oraya yerləşdirilə biləcəyini bəyan edib. Tramp Qəzzada sabitliyin bərqərar olmasının Yaxın Şərqə sabitlik gətirəcəyini qeyd edib. Tramp Qəzzadakı fələstinlilərin qonşu ölkələrə, xüsusilə Misir və İordaniyada tikiləcək yeni qəsəbələrə köçməsini irəli sürüb. Tramp, bu ideyanı müzakirə etdiyi adı açıqlanmayan liderlərdən yüksək səviyyəli dəstək aldığını iddia edib.

