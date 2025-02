Azərbaycan millisi Belçika ilə qarşılaşacaq

Qadın basketbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi bu gün AVRO-2025-in seçmə mərhələsində növbəti oyununu keçirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, yığma C qrupundakı beşinci matçında Belçika ilə üz-üzə gələcək.

Belçikanın "COREtec Dome" arenasında təşkil olunacaq qarşılaşma saat 23:15-də start götürəcək.

Qeyd edək ki, Evren Alkayanın baş məşqçisi olduğu kollektiv ilk oyunda Belçika millisinə 28:136 hesabı ilə məğlub olub. Yığma fevralın 9-da Bakıda Polşa ilə üz-üzə gələcək. "Sərhədçi" İdman Mərkəzində keçiriləcək görüş saat 17:00-da başlayacaq.

