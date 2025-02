“WhatsApp” barədə qorxunc iddia - Reallıq üzə çıxdı

İtaliya hökuməti ölkədə 7 mobil telefon istifadəçisinin “WhatsApp” tətbiqindəki casus proqramı tərəfindən hədəf alındığını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Baş nazir Corca Meloninin ofisindən bildirilib ki, jurnalistin və tanınmış fəalın hədəf alınması barədə xəbərdən sonra Milli Kibertəhlükəsizlik Agentliyindən məsələ barədə araşdırma aparılması tələb edilib. Açıqlamada deyilir ki, məxfiliklərini qorumaq üçün zərərçəkənlərin adları açıqlanmayıb. İddiaya görə, “Paragon Solutions” şirkəti heç bir qarşılıqlı əlaqə tələb olunmayan mürəkkəb texnikadan istifadə edərək istifadəçilərdən məlumatları oğurlamağa cəhd edib. Məsələ barədə açıqlama verən Meta şirkəti İsrailin casus proqramı təminatı firması olan “Paragon Solutions” şirkətini 90 nəfəri hədəf almaqda ittiham edib.

Belçika, Yunanıstan, Latviya, Litva, Avstriya, Çexiya, Danimarka, Almaniya, Hollandiya, Portuqaliya, İspaniya və İsveç kimi Avropa İttifaqının digər ölkələrində də “WhatsApp” istifadəçiləri arasında casus proqramların aşkar edildiyi bildirilir.

