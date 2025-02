Fransa Parisdəki “Rus Evi”nin hesablarını dondurdu

Fransa Parisdəki “Rus Evi”nin hesablarını dondurub.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Fransadakı səfiri Aleksey Meşkov bildirib.

Onun sözlərinə görə, Fransa hakimiyyəti Parisdəki Rus Evinin işini tamamilə bloklamağa çalışır.

“Hazırda Rusiya Evinin hesablarını dondurmaqla onun işini tamamilə dondurmağa cəhdlər edilir. Bu mövzuda fransızlarla çətin danışıqlar aparırıq, xüsusən ona görə ki, burada “Rus evi” qanuni əsaslarla, ikitərəfli müqavilə əsasında fəaliyyət göstərir. Eyni ilə Rusiyada da Fransız Mədəniyyət Mərkəzi fəaliyyət göstərir. Bu, son həftələrdə baş verən hadisələrin mənfi inkişafıdır”, - səfir vurğulayıb.

